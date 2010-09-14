Експерт: Передача страховикам техогляду авто призведе до зростання корупції

Передача страховим компаніям функцій Державної автомобільної інспекції (ДАІ) з проведення технічного огляду транспортних засобів приведе до зростання корупції в цій сфері, а також до хаосу і збільшення смертності на дорогах.

Таку думку УНІАН висловив народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ), коментуючи відповідні ініціативи глави Держкомпідприємництва України Михайла БРОДСЬКОГО.

"Це приведе до хаосу. Талони друкуватимуться за гроші, і держава ніяк не зможе на цей процес вплинути. Таким чином можна дійти до кооперативних в’язниць, які висміювалися ще у кінці 80-х. Завжди треба пам’ятати, що зруйнувати набагато простіше, ніж створити", – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Народний депутат переконаний в помилковості рішення про передачу страховим компаніям функцій проведення техогляду. "У планах глави Держкомпідприємництва чітко проглядається лобізм приватних бізнес-структур. Вони навряд чи покликані навести лад і поліпшити ситуацію в цій сфері", – вважає він.

За його словами, з передачею відповідних функцій страховикам, збільшиться кількість куплених талонів техогляду, тоді як якість транспортних засобів не зміниться на краще.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ закликає уряд навести лад у вже існуючій системі проведення техоглядів Державтоінспекцією. "Цю роботу і далі повинна виконувати Державтоінспекція. Як і інші державні органи, ДАІ прямо підконтрольна виконавчій владі країни, і ефективність роботи цього підрозділу безпосередньо залежить від вольового рішення конкретних чиновників. Так що БРОДСЬКОМУ з МОГИЛЬОВИМ слід негайно приступити до виконання розпорядження ЯНУКОВИЧА і нарешті почати боротися з корупцією в рядах МВС, а не ухилятися убік, пропонуючи якісь сумнівні нововведення", – пояснив депутат.

Довідка УНІАН. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 606 від 9 липня 2008 року функції по організації проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів покладені на Міністерство внутрішніх справ, зокрема, на відповідні підрозділи Державтоінспекції.

В той же час, голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва М.БРОДСЬКИЙ виступив із заявами про недоцільність проходження техогляду для легкових автомобілів.

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ підтримав цю ініціативу, заявивши, що проведенням техогляду повинні займатися страхові компанії.

На цей час створена спеціальна робоча група у складі представників ДАІ і Держкомпідприємництва, які займаються розробкою механізму передачі страховикам функцій автоінспекції по технічному огляду автомобілів. Результати роботи цієї групи мають бути представлені вже 6 жовтня 2010 року.