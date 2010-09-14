ПЗЗ за 8 місяців відремонтувала 4 тис. вантажних вагонів

За 8 місяців 2010 року галузевою службою вагонного господарства Південно-західної залізниці плановими видами ремонту було відремонтовано 3997 вантажних вагонів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Зокрема, деповським ремонтом було відремонтовано 2696 вагонів інвентарного парку «Укрзалізниці», з них 1651 вагонів або 61,4%, відремонтовані з підвищеним обсягом ремонтних робіт.

Також відремонтовано 2091 одиниць гостродефіцитних піввагонів, що на 15,4% більш ніж за аналогічний період 2009 року. Крім того, проведений ремонт 474 вагонів підприємств ПЗЗ. З них в обсязі капітального ремонту відремонтовано 90 вагонів, в обсязі деповського - 384 вагони.

Також відремонтовано 827 приватних вагонів, тоді як за аналогічний період 2009 року – 659 одиниць, у т.ч. капітальним ремонтом відремонтовано 192 вагонів, деповським - 635 вагонів.

Згідно з повідомленням, у зв`язку зі зростанням обсягів перевезень і збільшенням потреби у вантажних вагонах, особливо піввагонах, пункти підготовки вагонів під вантаження на станціях Гнівань, Овруч, Коростень-Подільський ПЗЗ були переведені на цілодобовий режим роботи, що дозволило відремонтувати поточним ремонтом 37934 вагони, що на 29,3% більше аналогічного періоду минулого року.