РЗ створить логістичну «дочку»

Рада директорів ВАТ «РЗ» схвалила пакет документів зі створення дочірнього товариства у сфері надання логістичних послуг ВАТ «РЗ-логістика», йдеться у прес-релізі РЗ, повідомляє Газета.Ру.

Основна мета створення логістичної компанії - підвищення привабливості послуги з перевезення вантажів залізницею і отримання додаткового прибутку за рахунок створення комплексного транспортно-логістичного продукту (сервіс «від дверей до дверей»), шляхом інтеграції існуючих послуг холдингу «РЗ» в єдиний ланцюжок, наголошується в повідомленні.

До ключових завдань нового підприємства належать організація і збут комплексної транспортно-логістичної послуги з перевезення різноманітної номенклатури вантажів (включаючи послугу перевезення іншими видами транспорту), підвищення рівня сервісу, зростання привабливості залізничного транспорту, збільшення обсягів залізничних перевезень. Компанія максимально використовуватиме наявні конкурентні переваги, активи і послуги бізнес-одиниць холдингу. ВАТ «РЗ-логістика» надаватиме транспортно-експедиторські, термінально-складські, брокерські для митниці послуги, а також послуги управління ланцюжком постачань, які купуються у внутрішніх і зовнішніх постачальників послуг.