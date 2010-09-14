Geely може побудувати три заводи Volvo в Китаї

Zhejiang Geely Holding Group, завершивши в серпні операцію з покупки збиткової Volvo у Ford Motor Co, може побудувати три заводи для виробництва автомобілів під шведським брендом в Китаї, повідомив представник компанії у вівторок, повідомляє Рейтер.

Якщо плани будуть здійснені в повному обсязі, Geely вироблятиме до 300.000 автомобілів Volvo в Китаї в рік, сказав він Рейтер по телефону.

Поки проект не одержав згоди ради директорів Volvo і уряду Китаю.

Чи Шифу, голова і засновник приватної Zhejiang Geely, також сказав журналістам в Гонконзі, що він не поспішає з остаточним рішенням про заводи Volvo в Китаї.

"Це потребуватиме часу. Може зайняти роки", - сказав він, відповідаючи на питання про терміни будівництва.

Компанія планує повернути шведський бренд до життя, здійснивши крупні інвестиції і майже подвоївши виробничі потужності, щоби скористатися зростанням величезного китайського авторинку.