МАУ з 9 грудня відкриє рейс Київ - Гоа

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 9 грудня 2010 року почне виконувати нові рейси за маршрутом Київ (аеропорт «Бориспіль») - столиця індійського штату Гоа (Міжнародний аеропорт Панаджі «Даболім»). Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Рейс виконуватиметься двічі на тиждень – по понеділках і четвергах.

Як зазначають у компанії, власний рейс МАУ "Київ – Гоа" – це перший прямий рейс з України до цього регіону Індії. Рейс виконуватиметься з посадкою в столиці ОАЕ місті Абу-Дабі. Час стоянки в Абу-Дабі – 1 година 15 хвилин. Загальний час у дорозі – 9 годин 45 хвилин.

Рейси виконуватимуться літаками «Боїнг-737».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Базовими аеропортами МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР) і «Львів» (LWO). МАУ виконує більш як 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і у партнерстві з іншими авіакомпаніями.

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 9,9% і CIP (Україна) – 6%.