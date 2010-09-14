Українські пілоти змогли посадити ТУ-154 Качинського. Підсумки експерименту

Українські пілоти на симуляторі польоту для літака Ту- 154 змогли посадити машину в погодних умовах на момент посадки літака Президента Польщі Леха Качинського 10 квітня в російському Смоленську.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, відповідну симуляцію польоту провели в Національному Київському авіаційному університеті на прохання польських журналістів програми Superwizjer TVN.

Пілоти посадили машину в аналогічних погодних умовах, грунтуючись на свідченнях бортового устаткування.

Землю екіпаж побачив на висоті близько 50 метрів.

Окрім цього, пілоти спробували посадити літак при нульовій видимості, що їм також вдалося. Інструктор, який був командиром екіпажа під час симуляції польоту, Анатолій ПЕТРОВ зазначив, що при нульовій видимості намагатися посадити машину можна лише на симуляторі, оскільки це дуже великий ризик.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року Президент Польщі Лех Качинський з дружиною і делегацією польських високопоставлених осіб загинули в авіакатастрофі під час заходу на посадку на військовий аеродром у Смоленську.

Контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія опосередковано називає причиною Смоленської трагедії помилку пілотів, які спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

У той же час частина фахівців вважає причиною катастрофи неправильні дані, надані екіпажу диспетчером Смоленського аеродрому, через які літак виявився над землею на кілометр ближче від початку злітно-посадкової смуги.

За однією з версій, диспетчер надав неправильні дані екіпажу через неправильні покази застарілого радара аеродрому.