ДЗ з 16 вересня підвищує вартість проїзду у приміських поїздах на 10%

На Донецькій залізниці (ДЗ) з 16 вересня на 10% підвищиться проїзд в потягах приміського сполучення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, Донецьку залізницю змусили підвищити вартість проїзду в приміських потягах великі збитки від перевезення пасажирів у цьому сполученні і борги за компенсацію перевезення пасажирів пільгових категорій.

За 8 місяців 2010 року Донецька залізниця у приміському сполученні перевезла 33,3 млн. осіб, з них 29,2 млн. (87%) - пасажири пільгових категорій.

За цей період збитки від приміських пасажирських перевезень склали 239,4 млн. грн., що на 22,1 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Покриття витрат прибутками складало лише 6,1%.

У прес-службі підприємства підкреслили, що намічане підвищення узгоджене з Донецькою і Луганською обласними адміністраціями. І пояснили, що підвищення тарифів поширюється лише на відстань до 60 км. Якщо поїздка перевищує 60 км, вартість квитка залишається незмінною.

У ДЗ нагадали, що останнє підвищення тарифів у приміському сполученні було 21 липня 2009 року. При цьому зазначили, що тарифи на проїзд залізницею в приміському сполученні набагато нижчі порівняно з іншими видами транспорту. Зокрема, після підвищення вартість проїзду до 5 км складатиме 3,5 грн., до 10 км - 3,99 грн., до 20 км - 4,5 грн.

У прес-службі підкреслили, що сьогодні проблемою є отримання компенсації за пільгові перевезення пасажирів. За 8 місяців 2010 року компенсація склала 4 млн. 58 тис. грн., що складає лише 27,7% від необхідної суми (14,64 млн. грн.).

ДЗ за цей період (січень-серпень 2010 р.) отримала компенсації за пільгові перевезення: від Донецької обласної держадміністрації - 2 млн. 727,6 тис. грн. (26,1%);

від Луганської обласної держадміністрації - 948,5 тис. грн. (39,9%);

від Міністерства освіти і науки України - 382,2 тис. грн. (25,4%);

від Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту компенсації не надходило взагалі.