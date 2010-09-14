ПЗЗ 15-17 вересня змінить маршрут деяких приміських електропоїздів

Південно-західна залізниця 15-17 вересня змінить маршрут слідування деяких приміських електропоїздів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Зокрема, згідно з повідомленням, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ-Московський 16-17 вересня 2010 ряд електропоїздів слідуватимуть через Київ-Петрівку: №6911 Ніжин - Борщагівка-тех, №6810 Борщагівка-тех - Яготин, №6913 Ніжин - Борщагівка-тех, №6710 Борщагівка-тех - Трипілля-дніпровське №6812 Борщагівка-тех - Гребінка. №6915 Носівка - Борщагівка-тех, №6811 Яготин - Борщагівка-тех.

Крім того, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Спартак-Бородянка 15 вересня 2010 зміниться маршрут слідування електропоїзда №6561 Київ-Петрівка - Бородянка і №6618 Бородянка - Борщаіовка-тех.