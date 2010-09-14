Залізничники хочуть створити систему безпеки руху поїздів

Для вирішення питання зменшення кількості транспортних подій і підвищення якості функціонування залізниць прийнято рішення створити комплексну систему управління безпекою руху потягів за допомогою нових технічних засобів автоматики.

Як повідомляє УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", відповідне питання обговорювалося минулого тижня у місті Хмільник Вінницькій області під час десятої науково-практичної конференції "Перспективи впровадження технічних засобів безпеки руху на залізницях України".

Науковий форум організували "Укрзалізниця" спільно з Південно-західною залізницею, Міністерством транспорту і зв'язку України, науково-технічним товариством і виробниками технічних засобів безпеки для залізниць України. У ньому взяли участь провідні учені вищих навчальних і наукових установ України, керівники і фахівці головних управлінь і управлінь "Укрзалізниці" і залізниць; розробники і виробники технічних засобів, пов'язаних з безпекою на залізниці.

Згідно з повідомленням, на конференції обговорили останні досягнення науки і техніки в галузі розробки технічних засобів безпеки руху потягів, визначили пріоритети і конкретні рекомендації з їх поетапного впровадження в залізничній галузі. Зокрема, учені і практики оцінювали рівень безпеки руху потягів на залізницях, аналізували передумови, причини і наслідки транспортних подій. Особливу увагу учені і практики приділили питанню підготовки кадрів, професійному і технічному навчанню фахівців з безпеки руху потягів.