Порт «Южний» уперше здійснив дозавантаження судна на рейді

У вересні поточного року уперше в морському торговельному порту "Южний" на рейді порту було здійснено дозавантаження великотоннажного судна типу capsize. Про це УНІАН повідомили в порту.

Зокрема, на рейдовому перевантажувальному комплексі №1 на судно "KASSOS WARRIOR" (довжина - 300 м, ширина - 47,5 м, максимальне осідання - 18,5 м, дедвейт - 194 тис. тонн) було занурено 28 тис. тонн залізорудного концентрату. Всього ж на рейді планується дозавантажити 53 тис. тонн.

Як сказано в повідомленні, проведення подібної вантажної операції стало можливим завдяки впровадженій фахівцями підприємства технології дозавантаження суден з осіданням більше 14,5 м на зовнішньому рейді. Як вважають в порту, здійснення вантажних операцій на рейді дасть нові перспективи порту "Южний". Завдяки новій для порту технології з'явиться можливість формувати повні суднові партії об'ємом до 200 тис. тонн. Таким чином, планується збільшити привабливість "Южного" для вантажовласників і, отже, наростити показники з вантажообігу і вантажопереробки.