Українська та Казахська залізниці підписали угоду

У рамках офіційного візиту Президента Республіки Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЄВА в Україну 14 вересня цього року відбулося підписання Угоди про створення сприятливих тарифних умов на перевезення вантажів залізничним транспортом між АТ "НК "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) і Державною адміністрацією залізничного транспорту України "Укрзалізниця".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КТЖ.

Згідно з документом, обидві сторони зобов'язалися до кінця 2010 року сформувати тарифні умови з урахуванням економічних інтересів кожної з держав. Зокрема, Угода передбачає необхідність збереження тарифів на перевезення зернових, нафтових вантажів, зріджених газів, вугілля, чорних металів, сірки, мінеральних добрив, жовтого фосфору, глинозему, бавовни по території України і Казахстану, максимально наближених до рівня 2010 року. Крім того, обидві сторони розроблять і впровадять у 2011 році логістичні схеми кільцевих маршрутів при перевезеннях цукру-сирцю в Казахстан і Узбекистан і глинозему в Таджикистан з попутним зворотним вантаженням зерна з Республіки Казахстан у напрямі портів і прикордонних переходів України. У той же час, зважаючи на перспективність перевезень вантажів в напрямі Західний Китай - Західна Європа КТЖ і "Укрзалізниця" спільно з відкритим акціонерним товариством "Російські залізниці" організовують контейнерні потяги у напрямку України.

Документ підписали в Києві президент Казахстан Темир Жоли Аскар МАМІН і генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК.

Згідно з повідомленням, ця угода дозволить забезпечити конкурентоспроможність перевезення вантажів у міжнародному сполученні і залучить вантажопотоки на залізниці Казахстану і України.