У Київпастрансі придумали, як боротись із "зайцями"

За словами заступника начальника служби організації збору і обліку виручки КП "Київпастранс" Петра Яменка, контролер буде "озброєний і небезпечний", повідомляє Finance.

"Ми не хочемо лякати пасажирів, адже це наші клієнти, і для якісного обслуговування, перш за все, одягнемо контролерів в спеціальний одяг. У місті вже можна побачити людей у цій формі", - заявив він.

За словами чиновника, у КП найближчим часом збираються відмінити всі абонементні квитки і запровадити нову форму оплати - електронні картки на всі види транспорту, пише газета "Хрещатик".

"Випробовувати будемо на лінії швидкісного трамваю, який плануємо запустити в середині жовтня. Поповнювати картку можна буде в звичайному i-box. Проїзний також буде у вигляді картки з чіпом і придатний для всіх видів громадського транспорту", - заявив Яменко.

За його словами, окрім свідоцтва і квитанції з високим ступенем захисту, контролери-ревізори матимуть при собі мобільний комп`ютер з модулем читання безконтактних карток. Цей пристрій буде і у водіїв.

"Таким чином, вважаємо, що кількість "зайців" значно зменшиться", - заявив чиновник.

Нагадаємо, за даними КП "Київпастранс", безквиткові пасажири щороку завдають міському транспорту Києва збитку більш ніж на 20 млн.грн. При цьому щоденний збиток становить близько 75 тис. грн., кожного місяця - близько 2 млн грн.