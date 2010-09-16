Перевезення пасажирів в Україні знизилися на 8%

За січень-серпень 2010 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,5 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота обсягом 87,6 млрд. пас./км, що, відповідно, на 7,7% і на 1,9% менше від обсягів січня-вересня 2009 р. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом за січень-серпень 2010 р. відправлено 290,1 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень Київською міською електричкою), що на 0,4% менше, ніж за січень-серпень 2009 р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 2,2%, Львівській - на 1,5%, Південно-Західній, Південній і Придніпровській - на 0,5%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 2,1%.

За даними комітету, послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,47 млрд. пасажирів, що на 8,1% менше, ніж за січень-серпень 2009 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,2%.

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем-серпнем 2009 р. зросло на 4,4%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 80,5% загального обсягу морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 3,7%

Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 10,1% порівняно з січнем-серпнем 2009 р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,6%), збільшили перевезення пасажирів у січні-серпні 2010 р. на 12,1%. За січень-серпень 2010 р. річковим транспортом перевезено 0,7 млн. пасажирів, що на 36,5% менше, ніж за січень-серпень 2009 р. У цілому перевезення водним транспортом знизилися на 4% - до 5,4 млн. пасажирів.

Водночас авіаційним транспортом перевезено 4,0 млн. пасажирів, що на 14,5% більше, ніж за січень-серпень 2009 р.

Крім того, за січень-серпень 2010 р. міським електротранспортом перевезено 1,7 млрд. пасажирів, що на 8,3% менше порівняно з січнем-серпнем 2009 р.

Нагадаємо, у 1-му півріччі 2010 р. послугами пасажирського транспорту в Україні скористалися 3,4 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота обсягом 62,2 млрд. пас./км, що, відповідно, на 7,7% і 2,3% менше обсягів січня-червня 2009 р.

Довідка УНІАН. В Україні у 2009 році пасажирським транспортом бути перевезено 7,3 млрд. осіб, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.