Вантажоперевезення в Україні за 8 місяців збільшилися на 11%

За січень-серпень цього року підприємствами транспорту перевезено 484 млн. т вантажів, що на 11,2% більше, ніж за січень-серпень 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, вантажооборот зріс на 9,4% і становив 258,2 млрд. т/км.

Зокрема, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 13,7%. На Львівській залізниці вантажооборот зріс на 24,7%, Донецькій - на 18,4%, Південно-Західній - на 14,0%, Південній - на 13,6%, Придніпровській - на 11,3%, Одеській - на 9, 1%. Збільшення вантажообороту відбулося також на річковому транспорті (на 66,4%), автомобільному (на 16%), авіаційному (на 10,8%), трубопровідному (на 1%). Вантажооборот на морському транспорті зменшився на 2,9%.

Згідно з даними комітету, перевезення вантажів залізницями, порівняно з січнем-серпнем 2009 р., зросло на 13,3% - до 279,8 млн. т, в т.ч. відправлення вантажів - на 13,3%. Відправлення вантажів збільшилося на Одеській залізниці на 25,0%, Придніпровській - на 20,0%, Львівській - на 18,8%, Південно-Західній - на 14,5%, Донецькій - на 8,5%. На Південній залізниці відправлення вантажів зменшилося на 0,4%. Зокрема, відправка лісових вантажів збільшилася на 52,4%, лому чорних металів - на 33,3%, залізної і марганцевої руди - на 25,4%, будівельних матеріалів - на 21,5%, хімічних і мінеральних добрив - на 16,7%, коксу - на 15,3%, нафти і нафтопродуктів - на 9,4%, чорних металів - на 8,3%, кам`яного вугілля - на 7,4%, цементу - на 0,7%. Відправлення зерна і продуктів помелу знизилося на 35,6%.

Згідно з повідомленням, вітчизняний морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів в обсязі 6,8 млн. т, що на 16,2% більше, ніж за січень-серпень 2009 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-серпнем 2009 р. зросли на 46,6%, морського транспорту - зменшилися на 11,9%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 44,0%, морським - на 10,3%. Обсяг переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 1,4% і становив 102,3 млн. т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 58,1%, експортних - на 1,8%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 17,5% і внутрішнього сполучення - на 10,0%. Кількість опрацьованих суден - закордонних і інфрахт - збільшилася на 3,3% і становила 11,2 тис. од.

Крім того, підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-серпень 2010 р. перевезено 97,9 млн. т вантажів, що на 11,5% більше, ніж за січень-серпень 2009 р., і виконано вантажооборот в обсязі 24,7 млрд. т/км, який зріс на 16,0%.

Крім того, за 8 місяців 2010 р. авіаційним транспортом перевезено 54,1 тис. т вантажів, що на 0,6% більше, ніж за січень-серпень 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 238,1 млн. т/км, що на 10,8% більше порівняно з січнем-серпнем 2009 р. Магістральними трубопроводами в січні-серпні 2010 р. транспортовано 99,5 млн. т вантажів, що на 5,3% більше, ніж у січні-серпні 2009 р. Перекачування газу зросло на 15,0%, аміаку - на 41,2%. Перекачування нафти скоротилося на 21,4%. Транзит газу зріс на 13,8%, аміаку - на 17,1%. Транзит нафти зменшився на 31,2%.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% від обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% від обсягу 2008 року.

Перевезення вантажів залізницями у 2009 році скоротилося на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.