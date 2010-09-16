РЗ пропонують пасажирам орендувати електрички

"Російські залізниці" запропонують пасажирам орендувати приміські електрички. Про це розповів генеральний директор "Моськовсько–Тверської приміської компанії" Євгеній ХМЕЛЬОВСЬКИЙ, повідомляє k2kapital.

Зараз скористатися новою послугою РЗ можна для поїздок у напрямах "Москва - Тверь" і "Конаково - Решетниково".

Є.Хмельовський розповів, що РЗ кілька разів довелося зіткнутися з питанням організованого перевезення людей на музичний фестиваль "Нашествие", а також футбольні матчі, а зараз вирішено застосувати даний досвід у повсякденній роботі. Він пояснив, що ця послуга розрахована на організації, які захочуть вивезти своїх співробітників за місто.

Електричку загалом або окремий вагон необхідно замовити мінімум за 16 днів до дня поїздки. Вартість послуги у кожному випадку розраховуватиметься на основі вартості стандартного квитка до станції призначення, яка буде множитися на число вагонів і кількість пасажирів.