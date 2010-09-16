Борг «Вугілля України» перед ДЗ за перевезення досяг 565 млн. грн.

У даний час заборгованість ДП «Вугілля України» перед ДП «Донецька залізниця» (ДЗ) за здійснення перевезень досягла 564,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Наголошується, що минулого року Донецька залізниця за дорученням Кабінету міністрів України від 24.04.2009 № 21802/2/1-09 зважаючи на ситуацію, що склалася на той момент в країні, тимчасово перевозила вантажі вугледобувних підприємств у борг. У результаті накопичилася дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств перед Донецькою залізницею, сума якої в даний час складає 564,7 млн. грн.

У прес-службі пояснили, що численні звернення керівництва Донецької залізниці до ДП «Вугілля України» і в Міністерство вугільної промисловості «не були почуті, і на сьогодні практичного рішення не мають».

За словами керівництва залізниці, ДП «Вугілля України» зайняло пасивну позицію щодо погашення заборгованості та ігнорує будь-які пропозиції Донецької залізниці з погашення дебіторської заборгованості.