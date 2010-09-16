Україна і Казахстан домовилися уніфікувати залізничні тарифи – Клюєв

Україна і Казахстан домовилися уніфікувати залізничні тарифи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, розповідаючи про результати переговорів, які відбулися в ході візиту Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА в Україну 14-15 вересня.

«Ми домовилися взаємодіяти у залізничному транспорті – уніфікувати тарифи для того, щоб було вигідно казахським товаровиробникам здійснювати транзит через Україну», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також зазначив, що надалі планується до уніфікації залізничних тарифів залучити й Росію.

«Ми тарифи уніфікуватимемо, і до цього процесу ми ще підключимо російську сторону. В принципі, ми про це вже фактично домовилися», - сказав А.КЛЮЄВ.