На патрульних автомобілях ДАІ зі стекол зняли тонувальну плівку
На всіх патрульних автомобілях Державної автоінспекції України зі стекол знято тонувальну плівку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник Департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.
"Абсолютно всі патрульні автомобілі ДАІ розтоновані", - сказав він і додав: "Я був у трьох областях. Проїхав і перевірив – з усіх стекол на патрульних автомобілях знята плівка".
На питання, чи ДАІ вживатиме якісь заходи з розтонування автомобілів жителів України, В.ЛОЗОВИЙ відповів, що в даному випадку співробітники ДАІ можуть тільки складати адміністративні протоколи, але не розтоновувати, оскільки тонування скла на автомобілі – це порушення, і за нього передбачений штраф.
У свою чергу, заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Василь РУБЛЮК наголосив на необхідності нормативного врегулювання кваліфікації технічних несправностей автомобілів.