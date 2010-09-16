Збитки ДЗ від пасажирських перевезень за літо зросли майже в 3 рази

На Донецькій залізниці збитки від пасажирських перевезень за літні місяці (червень-серпень) поточного року зросли в 2,65 разу – до 23,6 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

У повідомленні наголошується, що, не зважаючи на великий попит на потяги дальнього сполучення, пасажирські перевезення, як і раніше, залишаються збитковими. За три літні місяці збитки склали 23,6 млн грн, що на 14,7 млн грн більше, в порівнянні з аналогічним торішнім показником.

У прес-службі констатували, що в цілому Донецька залізниця за минулі літні місяці (червень-серпень) поточного року перевезла 2,107 млн пасажирів, що на 2,4%, або на 50 тис. чоловік більше, ніж за відповідний період минулого року. Літом завантаження потягів в популярному кримському напрямку з Донецька склало 89% (було запропоновано 281 774 місць, викуплено - 249 845), з Луганська - 93% (запропоновано 270 438 місць, викуплено - 250 845).

Всього під час літніх перевезень було задіяно 781 пасажирський вагон, щодоби курсувало в середньому 28 потягів формування Донецької залізниці. Всі потяги в літній період курсували з максимально допустимою кількістю вагонів.