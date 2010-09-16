ІМТП подав апеляцію на рішення суду

Держпідприємство «Іллічівський морський торговий порт» (ІМТП) подало апеляційну скаргу до Апеляційного Господарського суду Одеської області на рішення Господарського суду Одеської області від 30 серпня п.р., яким було скасовано рішення щодо розриву договору спільної діяльності між ІМТП і ПП «Укртрансконтейнер» (УТК).

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив глава профспілки працівників морського транспорту ІМТП Сергій БРИЗГАЛОВ.

Крім того, за його словами, підприємство також звернулося до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не допустити банкрутства порту.

Як повідомив С.БРИЗГАЛОВ, апеляція подана 10 вересня.

«Окрім цього, профспілка, як уповноважений трудового колективу, подала зокрема клопотання про приєднання до зазначеної справи як третьої особи на стороні порту, яка не заявляє самостійних вимог», - повідомив С.БРИЗГАЛОВ.

За його словами, також профспілка написала скарги на дії судді Господарського суду Одеської області, який 30 серпня 2010 р. скасував рішення про розрив зазначеного договору, Президенту України, Кабінету міністрів, Міністерству транспорту і зв`язку, СБУ, ГПУ тощо.

Як відзначив він, 30 серпня суд незаконно ухвалив рішення, оскільки підставою для рішення стала стаття в газеті. «Аналогічна стаття з`явилася і в Інтернеті, де директор ПП вказує на те, що втрати держави становлять якісь міфічні 150 млн. грн. Вважаємо, що факти є перекрученими, а судовий процес фарсом, і просимо Вас втрутитися у ситуацію і захистити інтереси державного підприємства», - наголошується в листі до Президента. У зв`язку з цим трудовий колектив порту просить Президента втрутитися в ситуацію і не допустити знищення і банкрутства ІМТП, а також дати доручення КМУ, ГПУ, СБУ, Мін’юсту, Мінтрансзв’язку захистити інтереси 8-тисячного колективу порту.

Як відзначив С.БРИЗГАЛОВ, на судове засідання 30 серпня не було запрошене Мінтрансзв’язку, як власник майна, крім того, порту не була надана можливість для надання спростувань і документів, і суд ухвалив рішення відновити договір спільної діяльності. За словами С.БРИЗГАЛОВА, крім того, суд не міг розглядати справу через обставини, що відкрилися, оскільки ці обставини стосуються другої половини 2009 р., початку 2010 р., а скасовується рішення суду від 12 травня 2009 р.

Як відзначив С.БРИЗГАЛОВ, трудовий колектив порту має намір боротися всіма законними способами, щоб захистити порт від даної спільної діяльності, не вигідної для ІМТП. «Трудова суперечка з УТК оголошена 5 серпня 2005 р., вона триває вже 6-й рік, і вона дає нам право проводити мітинги, пікетування, демонстрації, аж до зупинки виробництва, тобто страйки», - сказав він.

Водночас С.БРИЗГАЛОВ відзначив, що таких кардинальних заходів, як страйк, в порту хотіли б уникнути, і розв’язувати проблему більш мирним шляхом.

За словами С.БРИЗГАЛОВА, в порту розраховують на підтримку Мінтранзв’язку. Він також повідомив, що вже проведено два засідання робочої групи, створеної міністерством, для врегулювання конфлікту між ІМТП і УТК.

Довідка УНІАН. З 1 липня 2009 р. УТК зупинило госпдіяльність в ІМТП.

Верховний суд України (ВСУ) 3 листопада 2009 р. задовольнив касаційні скарги Генпрокуратури, Мінтрансзв’язку і керівництва Іллічівського морського торгового порту і визнав за недійсний договір про спільну діяльність між портом і ПП «Укртрансконтейнер». ВСУ залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області від 12 травня 2009 року про розірвання договору.

Основними порушеннями, які висувають перед УТК, є невчасне внесення ПП «Укртрансконтейнер» свого внеску і, як наслідок, недотримання планових показників розвитку контейнерного терміналу, внесення внеску не у тій валюті, яка передбачалася договором, самовільне захоплення і використання майна, яке у спільну діяльність не передавалося, фінансування власних витрат за рахунок коштів спільної діяльності, відмова підприємства компенсувати порту витрати, пов`язані із загальною спільною діяльністю.

Договір про спільну діяльність між портом і «Укртрансконтейнером» було підписано у червні 2005 року.

ПП «Укртрансконтейнер» є дочірньою компанією Національної контейнерної компанії (РФ).