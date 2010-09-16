"АероСвіт" у серпні збільшив перевезення пасажирів на 34%

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" у серпні 2010 р. збільшила обсяги перевезень порівняно з серпнем 2009 р. на 34,1% - до 229,7 тис. пасажирів і перевищила докризовий рівень за кількістю пасажирів, перевезених на регулярних авіарейсах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, кількість регулярних рейсів, виконаних компанією за останній літній місяць, зросла порівняно з серпнем 2009 року на 58,4% - до 2 тис. 832. При цьому коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел на регулярних авіарейсах, незважаючи на значне зростання інтенсивності польотів, збережений на торішньому рівні - 79%.

Таким чином, у компанії зазначають, що у серпні поточного року за кількістю пасажирів, перевезених на регулярних авіарейсах, "АероСвіт" перевищив результати докризового періоду. Як нагадують у компанії, у серпні 2008 р. компанія виконала 2 472 регулярних рейси, якими доставила 204,4 тис. пасажирів, коефіцієнт завантаження крісел становив 72,2%.

Згідно з повідомленням, в цілому в період літньої навігації (квітень-серпень) 2010 р. "АероСвіт" збільшив обсяги перевезень порівняно з літнім сезоном минулого року на 15,4% - до 801 тис. пасажирів. У квітні-серпні ц.р. виконано 11 618 авіарейсів – на 42,8% більше, ніж за такий самий період 2009 року.

"З введенням літнього розкладу польотів (з 28 березня 2010 р.) нам вдалося значно підвищити обсяги робіт. "АероСвіт" відновив оперування на всіх маршрутах, обслуговування яких було припинене у зимовий період. Компанія підвищила інтенсивність польотів на більшості експлуатованих повітряних ліній, і за 5 останніх місяців відкрила 15 нових напрямів, що дозволило посилити традиційний для "АероСвіту" мережевий характер бізнесу", - зазначив перший заступник генерального директора авіакомпанії "АероСвіт" з комерційної роботи Антон МАТТІС.

Нагадаємо, у літній період 2010 року "АероСвіт" приступив до реалізації програми розвитку міжнародного повітряного сполучення з регіонів України. Компанія освоїла з обласних центрів України 7 напрямів до міст Балтійського регіону, Німеччини і Закавказзя: з Одеси – до Риги, Санкт-Петербурга і Калінінграда, з Сімферополя – до Калінінграда, з Донецька – до Санкт-Петербурга і з Дніпропетровська – до Батумі і Берліна. 20 вересня відбудеться відкриття чергового маршруту – Одеса-Мілан-Одеса.

Крім цього, "АероСвіт" продовжив розвиток мережі власних міжнародних рейсів з Києва, доповнивши її в нинішньому літньому сезоні 8 новими напрямами – до Батумі, Бухареста, Вільнюса, Калінінграда, Кишинева, Кутаїсі, Нижньовартовська і Риги.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року авіакомпанія обслуговує більш як 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкоку. Спільно з компаніями-партнерами "АероСвіт" також забезпечує доставку пасажирів до найбільших регіональних адміністративних центрів України.

Власний флот компанії "АероСвіт – Українські авіалінії" на сьогодні складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "АероСвіт" використовує на ряді маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Антонов-148.