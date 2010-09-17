Україна пропонує Росії спільно використовувати Керч-Єнікальський канал

Україна пропонує Росії просте рішення щодо Керч-Єнікальського каналу, яке дозволить спільно його використовувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО за підсумками переговорів з керівником МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Ми запропонували у договорі, де буде визначений кордон, чітко зафіксувати, що ми спільно експлуатуємо канал на паритетних засадах, а також, що прохід будь-яких іноземних військових, спеціальних суден можливий лише з відома обох сторін», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, таким чином виключається можливість заходу в територіальні води України і РФ, в Азовське море іноземних суден військового призначення без згоди двох країн одночасно.

«У нашому розумінні такий договір повинен бути комплексним, то він, по суті, знімає всі занепокоєності, але поки нам не вдалося переконати наших російських партнерів, що такий підхід є найбільш ефективним з погляду обох сторін», - сказав К.ГРИЩЕНКО і додав, що пошук прийнятного рішення буде продовжений.

Він підкреслив, що рішення, яке пропонує Україна, найбільш просте, зрозуміле і не вимагає «дуже великої креативності».

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що Україна продовжує наполягати на своєму підході визначення кордону.

Він нагадав, що українська сторона вважає, що між УРСР і РРФСР у Радянському союзі існувала лінія розмежування, позначена на картах, і по ній треба проводити державний кордон.

Він додав, що такий принцип був обраний при визначенні сухопутного кордону.

«Ми виходимо з того, що нам не треба відходити від цього принципу. Він дуже простій, зрозумілий і легко реалізується», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

У свою чергу С.ЛАВРОВ додав, що сторони домовилися продовжувати шукати компромісне рішення.

Він зазначив, що кордони позначалися не для визначення адміністративних меж, а для того, щоб зручніше було вести господарську діяльність в цій акваторії.

«Українська сторона вважає інакше. Але, по суті, у нас особливих розбіжностей з Україною немає. Наші позиції з обох сторін полягають у тому, щоб обидві країни вільно користувалися Керч-Єнікальським каналом і щоб обидві країни спільно розробляли свої проекти інфраструктурні і економічні», - сказав він.

За словами С.ЛАВРОВА, Росія запропонувала три варіанти рішення, які спираються на існуючі прецеденти.

Він висловив упевненість, що буде знайдене рішення, яке влаштує обидві сторони.

Довідка УНІАН. Україна і Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила посередині, між їх берегами. У цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна і пропонує провести кордон посередині судноплавного фарватеру.