Янукович і Медведєв сьогодні візьмуть участь в автопробігу “Санкт-Петербург–Москва–Київ”

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ разом з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ візьме участь в Міжнародному автопробігу, присвяченому 100-річчю першого автопробігу Санкт-Петербург – Москва – Київ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, планується, що о 14.30 президенти на чолі колони автопробігу вирушать до м. Глухів (Сумська область).

Орієнтовно о 15.30 Президенти України та Російської Федерації прибудуть до м. Глухів, де відвідають Спасо-Преображенський Собор, візьмуть участь у церемонії покладання вінків до меморіалу воїнам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, а також поспілкуються з представниками ЗМІ та оглянуть сучасні та ретроавтомобілі.

Крім того, у м. Глухів під головуванням глав держав відбудеться нарада з питань прикордонного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня від Орловських воріт Єкатерининського парку Царського Села стартували 20 автомобілів-учасників автопробігу.

За шість днів екіпажі мають дістатися до Києва. Автопробіг пройде через Великий Новгород, Твер, Калугу, Брянськ, Чернігів. У цих містах заплановано урочисту зустріч учасників автопробігу і концерти з участю груп «Ногу свело!» і «Воплі Відоплясова».

Пробіг покликаний повторити історичні перегони, які проводилася з 16 по 29 червня (за старим стилем) 1910 року Імператорським російським автомобільним товариством на приз імператора Миколи II.