"Укрзалізниця" ввела пасажирські потяги зі швидкістю 140 км/год на 1270 км колії

На сьогодні "Укрзалізниця" ввела пасажирські потяги зі швидкістю руху 140 км/год на 1270 кілометрах колії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК на нараді представників усіх залізниць України, яка відбулася у місті Лозова Харківській області.

За словами керівника відомства, це стало можливим, зокрема, завдяки постійному вдосконаленню технічного стану залізничних колій України.

М.КОСТЮК відзначив, що останніми роками, а особливо починаючи з 2000 року, технічний стан залізничних колій України значно змінився. Протяжність головних колій на залізобетонних шпалах збільшилася на 4650 км і становить 24160 км, або 82% розгорнутої довжини проти 64,4% у 2000 році. Водночас на таких залізницях, як Південна, Південно-Західна і Придніпровська, цей показник становить 90%. Протяжність безстикової колії збільшилася на 3400 км і становить 71% розгорнутої довжини, а на Південній і Південно-Західній залізницях – понад 90%.

Важливим досягненням, як відзначив генеральний директор "Укрзалізниці", стало введення пасажирських потягів зі швидкістю 140 км/год. На сьогодні така швидкість діє на 1270 км. Підвищено швидкість руху пасажирських потягів на 6240 км.

За словами М.КОСТЮКА, сьогодні "Укрзалізниця" удосконалює систему поточного утримання колій, інженерних споруд і земляного полотна.

На нараді було відзначено, що актуальність цього процесу сьогодні зростає у зв`язку зі збільшенням швидкостей руху, вимог до технічного стану колії та її технічним переоснащенням.