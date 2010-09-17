В Україні обсяги реалізації мобільних терміналів збільшилися на 47%

Продаж мобільних терміналів (телефонів, смартфонів і комунікаторів) кінцевим користувачам у першому півріччі цього року становили близько 2,69 млн. пристроїв, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у компанії Unitrade Group за наслідками дослідження.

У грошовому вираженні ринок мобільних терміналів становив за звітний період більш як 312 млн. дол., що на 37% більше, ніж за 1 півріччя 2009 року.

Середня собівартість одного реалізованого мобільного терміналу за підсумками першого півріччя 2010 року становила 116 дол.

Продаж мобільних телефонів (без урахування смартфонів і комунікаторів) у першій половині року становив 2,38 млн. пристроїв. У грошовому вираженні ринок становив близько 110,3 млн. дол. Середня собівартість одного проданого телефону становила 97 дол.

Продаж смартфонів і комунікаторів становив близько 310 тис. пристроїв. У грошовому вираженні ринок становив більш як 91 млн. дол. Частка смартфонів і комунікаторів у загальному обсязі проданих за цей період мобільних терміналів становила 11,6% за середньої собівартості 294 дол.

Порівняно з першим півріччям 2009 року, розподіл часток цінових сегментів у продажу мобільних терміналів у першому півріччі цього року зазнав таких змін: частка бюджетних терміналів вартістю менш як 70 дол. зросла на 1 п.п. і становила 37%. На 1 п.п. збільшилася частка цінового сегменту «70-100 дол.». Частка сегменту «100-200 дол.» збільшилася на 2 п.п., «200-300 дол.» зменшилася на 6 п.п. Частка сегменту «>300 дол.» збільшилася на 2 п.п.

У результаті перерозподілу часток цінових сегментів знизилася собівартість мобільного терміналу - за підсумками продажу у 1-му півріччі 2010 року середня собівартість зменшилася на 7,8% порівняно з 1-м півріччям 2009 р. і становила 116 дол.

Довідка УНІАН. Unitrade Group працює на українському ринку IT-рітейлу з 1994 р. Unitrade Group є керуючою компанією роздрібних мереж Unitrade і City.com.