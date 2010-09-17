У жовтні Волинська митниця припиняє роботу

У жовтні цього року припиняється здійснення митних процедур Волинською митницею.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Волинської облдержадміністрації, згідно наказу Державної митної служби України «Про оптимізацію структури митних органів, розташованих на території Волинської області» з 27 липня 2010 року комісія з питань припинення Волинської митниці почала процедуру припинення Волинської митниці. Її правонаступником визначена Ягодинськая митниця.

Таким чином, з 00.00 годин 27 жовтня 2010 року припиняється здійснення митних процедур Волинською митницею.