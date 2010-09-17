Транспортники України, Болгарії і Грузії домовилися про поромне сполучення

Представники транспортної галузі Болгарії, Грузії, України 16 вересня підписали протокол про вдосконалення поромного сполучення між провідними портами цих держав.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, протокол був підписаний на засіданні ради директорів зі спільної експлуатації поромних переправ Іллічовськ-Варна і Варна-Поти/Батумі-Іллічовськ.

У протоколі визначені технічні питання, які дозволять удосконалити порядок прийому, перевезення і обслуговування завантажених і порожніх вагонів через переправу. Крім того, ухвалені рішення дозволять поліпшити систему взаєморозрахунків між представниками країн і дадуть можливість здійснювати детальний аналіз ринку залізнично-поромних перевезень з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Як відзначають в міністерстві, залізничні пороми, які раніше перевозили тільки вагони з вантажем, тепер також завантажуються великотоннажними контейнерами, легковими автомобілями і вантажними міжнародними автопотягами.

Нагадаємо, діяльність поромних переправ регламентується тристоронньою Угодою між урядом Республіки Болгарія, виконавчою владою Грузії і Кабінетом міністрів України про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи між портами Варна (Республіка Болгарія), Поти/Батумі (Грузія) та Іллічовськ (Україна), підписаною 17 квітня 1999 р. у Поті.

За результата восьми місяців поточного року в поромному сполучення через ДП «Іллічовський морський торговий порт» перевезено 456,6 тис. тонн різних вантажів.