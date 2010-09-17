Держдуму оштрафували на 40 тис. рублів за незаконну парковку

Апарат Державної Думи Росії оштрафовано на 40 тисяч рублів Держінспекцією з контролю за використанням об`єктів нерухомості в столиці. Штраф накладено за організацію незаконної парковки для депутатів в Георгіївському провулку за будівлею Держдуми, повідомляє k2kapital.

У Держінспекції з нерухомості повідомили, що апарат Держдуми оштрафований у зв`язку з обмеженням доступу до земельних ділянок загального користування, а також їх використання без оформлення належних документів.

Парковка обладнана в Георгіївському провулку. У денний час провулок повністю перекриває служба охорони. Стоянку займають машини автопарку, який обслуговує депутатів ДД. Крім того, на неї ставлять автомобілі співробітники апарату палати з спецпропусків.

Раніше мер Москви Юрій Лужков заявив, що збирається подати до суду на Держдуму – за те, що законодавчий орган «незаконно відгородив ділянку вулиці».