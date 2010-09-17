Київ закупить близько 500 автобусів і тролейбусів за рахунок кредиту

Столична влада має намір закупити за рахунок залучення нового кредиту в обсязі 350 млн. грн. 300 тролейбусів та 200 автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, коментуючи вчорашню інформацію іншого заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА щодо рішення Київради про внесення змін до бюджету столиці на поточний рік та відповідних змін до Програми соціально-економічного розвитку міста і, зокрема, залучення за підтримки Кабінету міністрів на придбання транспорту 350 млн. грн. кредитних коштів.

Необхідність залучення цього кредиту А.ГОЛУБЧЕНКО пояснив потребою у терміновому вирішенні питання, оскільки у 2011 році весь транспорт має вже бути закуплений – це зобов’язання Києва із забезпечення столиці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року якісними, сучасними автобусами і тролейбусами європейського рівня з кондиціонерами, низькими майданчиками для інвалідів.

“Однак кількість може змінитися... Все залежить від вартості”, - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО, пояснюючи, що розрахунки здійснювались з огляду на середню ціну тролейбуса у розмірі близько 4 млн. 600 тис. грн., автобуса – 2,5 млн. грн.

За його словами, питаннями визначення банка, який надасть кредит, та умовами отримання кредиту займатиметься управління економіки КМДА.

А.ГОЛУБЧЕНКО уточнив, що, крім наземного транспорту, до Євро-2012 буде поповнений і рухомий склад метрополітену, вагони закуповуються за лізинговою схемою.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутати Київради розглядали можливість придбання наземного нового рухомого складу пасажирського транспорту для столиці в лізинг. 29 квітня ц.р. депутати дозволили КП «Київпастранс» здійснити закупівлю 300 тролейбусів та 200 автобусів надвеликої місткості на умовах фінансового лізингу з правом викупу.

27 травня депутати Київради своїм черговим рішенням надали дозвіл «Київпастрансу» закупити у ТОВ «ТФК «ЛАЗ» 200 тролейбусів ЕлектроЛАЗ Е301 і 300 автобусів ЛАЗ А292D1 на умовах фінансового лізингу з правом викупу.

Ці рішення про закупівлю транспортних одиниць на умовах лізингу та у вітчизняного виробника А.ГОЛУБЧЕНКО пояснив, що поповнення рухомого складу столиці відбувається на виконання Програми підготовки та проведення в Україні Євро-2012. Цією програмою передбачено допомогу столиці з держбюджету, якщо товари та послуги є вітчизняного виробництва. За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, уряд погашатиме відсотки за кредитом і передбачить кошти на погашення лізингової лінії.