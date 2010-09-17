У Тернопільській області обсяги пасажироперевезень знизилися на 3%

У Тернопільській області в січні-серпні 2010 року перевезено 65,5 млн. пасажирів, що на 3% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики.

За 8 місяців 2010 року в області залізничним транспортом перевезено 3,9 млн. пасажирів, що на 10,2% більше, ніж в січні-серпні 2009 року. Послугами автомобільного транспорту скористалися 49,7 млн. пасажирів, що на 4,3% менше. Зокрема, обсяги перевезень пасажирів автотранспортом фізичних осіб зменшилися на 4,7% і склали 35,4 млн. чоловік.

Тролейбусами було перевезено 11,8 млн. пасажирів, що на 1,3% менше, в порівнянні з січнем-серпнем 2009 року. Кількість платних пасажирів склала 4,9 млн. (на 9,4% менше).

Пасажирооборот в січні-серпні в області зменшився на 3,1% і склав 1,323 млрд. пас./км. На залізниці він збільшився на 5,9% і склав 678,8 млн. пас./км, на автотранспорті зменшився на 11,4% і склав 617,7 млн. пас./км. У тролейбусах пасажирообіг зменшився на 1,3% і склав 27,1 млн. пас./км.