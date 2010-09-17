Germanwings планує використовувати довколишні закордонні аеропорти

Авіакомпанія Germanwings (Німеччина) планує у зв`язку з введенням в Німеччині нового збору з пасажирів, який вступить в дію з 1 січня 2011 року, використовувати довколишні закордонні аеропорти в розробці плану польотів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, вже досягнуто угоди про здійснення рейсів компанії Germanwings з території Нідерландів.

Зокрема, генеральний директор Germanwings Томас ВІНКЕЛЬМАНН провів переговори з аеропортом міста Маастріхт (Нідерланди) щодо можливості використання нідерландського аеропорту для прибуття і відправлення рейсів Germanwings. У результаті переговорів було досягнуто угоди про використання цього приватного аеропорту, який розташований приблизно в 30 кілометрах від німецький-нідерландської межі.

Нагадаємо, з 1 січня у Німеччині вводиться збір зі всіх пасажирів, що вилітають з країни, у розмірі 8 євро для коротких маршрутів, 25 євро для маршрутів завдовжки від 2500 до 6000 км. і 45 євро для дальніх перельотів понад 6000 км.

Довідка УНІАН. Low-cost-перевізник Germanwings - дочірня компанія німецької авіакомпанії «Люфтганза». Авіакомпанія виконує польоти в 75 пунктів Європи з шести ключових аеропортів - Кельн/Бонн, Штутгарт, Берлін-Шенефельд, Гамбург, Ганновер і Дортмунд.