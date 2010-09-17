ПЗЗ змінить маршрут приміських електропоїздів 18 і 20-24 вересня

У зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ-Московський 18 і 20-24 вересня цього року змінюється маршрут проходження ряду електропоїздів, які слідуватимуть у цей період через Київ-Петрівку.

Зокрема, 18 вересня 2010 р. зміниться маршрут проходження електропоїздів №6911 Ніжин - Борщагівка-тех., №6810 Борщагівка-тех.-Яготин, №6812 Борщагівка-тех. – Гребінка, №6811 Яготин-Борщагівка-тех.

20 вересня зміниться також маршрут поїздів №6911, № 6810, №6812 і №6811, а також - №6915 Ніжин-Борщагівка-тех, №6814 Борщагівка-тех. - Яготин.

21 вересня зміниться маршрут поїздів №6911, №6810, №6812, №6915, №6811 і поїздів №6913 Ніжин - Борщагівка-тех, №6710 Борщагівка-тех-Трипілля-Дніпровське.

22 вересня зміниться маршрут поїздів №6911, №6810, №6812, №6811, №6915 і №6814, 23 вересня - електропоїздів №6911, №6810, №6913, №6710, 6812 №6915, №6811, 24 вересня - №6911, №6810, №6812 і №6811.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху поїздів.