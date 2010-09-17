У Тернопільській області в січні-серпні обсяги вантажоперевезень зменшилися на 7%

У Тернопільській області в січні-серпні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяги вантажоперевезень зменшилися на 6,9%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, в цілому за 8 місяців перевезено 1,878 млн. т вантажів. Зокрема, 806,7 тис. т перевезено залізничним транспортом, що на 11,8% менше, ніж в січні-серпні 2009 року. Як відзначили в управлінні статистики, обсяги перевезення залізницею нафти і нафтопродуктів зросли в 3,3 разу, утилю чорних металів – на 73,8%, лісових вантажів – на 45,0%. Разом з тим, зменшилося відправлення хімічних і мінеральних добрив на 70,6%, зерна і продуктів перемолу – на 38,8%, будівельних матеріалів – на 16,8%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло на 15,9% і склало 51 одиницю.

Автомобільним транспортом в січні-серпні було перевезено 1,071 млн. т вантажів, що на 2,9% менше, ніж в січні-серпні 2009-го року.

Вантажообіг в області в січні-серпні збільшився на 15,2% і склав 8600,4 млн т/км. На залізниці він збільшився на 25% і склав 377,79 млн т/км, у автотранспортних перевізників – на 8,6% до 482,7 млн т/км.