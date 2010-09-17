«Укртелеком» розширив міжнародний роумінг в Румунії і Єгипті

Компанія «Укртелеком» розширила міжнародний роумінг для абонентів у Румунії і Єгипті.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Укртелекому".

Тепер абоненти компанії можуть скористатися мобільним Інтернетом у Румунії в мережі оператора Vodafone Roaming Services SARL (ТМ Vodafone).

Також мобільний Інтернет став доступний абонентам «Укртелекому» в Єгипті у мережі оператора Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. (Vodafone).

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку перевищує 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, з мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки компанії - 456,4 млн. грн.