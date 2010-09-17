«Росморпорт» до 2012 року побудує в порту Кавказ ро-ро термінал

«Росморпорт» до 2012 року розраховує побудувати в районі морського торгового порту Кавказ ро-ро термінал. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Росморпорту».

Згідно з повідомленням, реалізація проекту будівництва нового терміналу приведе до переорієнтації близько 60% ринку перевалки ро-ро вантажів в російських морських портах на Чорному морі в порт Кавказ. Термінал на межі Азовського і Чорного морів з боку Росії зможе працювати як з річковими, так і з морськими судами.

Завершення проектування терміналу – 3-й квартал 2010 року; завершення будівництва – 1-й квартал 2011 року; введення об`єкту в експлуатацію – 4-й квартал 2011 року.

В рамках проекту на виділеній ділянці і штучно освітленій території буде створений комплекс сучасних портових споруд із захищеною акваторією і глибинами до 8 метрів, мережею під`їзних автомобільних і залізничних шляхів. Термінал включатиме 2 причали ро-ро. Загальна площа території терміналу складе 24,7 га. Проектна потужність терміналу – до 5 млн. тонн в рік. В рамках проекту передбачено будівництво транспортний-логістичного центру.

Передбачається укладення довгострокових договорів оренди на строк до 49 років з операторами і інвесторами.

Довідка УНІАН. Загальний обсяг перевалки ро-ро вантажів в портах Чорного моря в 2009 році склав близько 4 500 тис. тонн. Обсяг перевалки ро-ро вантажів в російських портах в 2009 році склав 2455 тис. тонн. Значна частина операторів і сервісів на ринку ро-ро перевезень даного регіону пов`язана із забезпеченням турецько-російського товарообігу. У структурі морських вантажоперевезень Туреччини частка Росії складає 63%. Друге місце із значно меншими показниками займає Україна — 20%.

Ро-ро — логістичний термін. Утворений від Roll-on/roll-off — в перекладі з англійського закручуватися/скручуватися.