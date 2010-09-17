Донецька залізниця визнана кращою в "Укрзалізниці"

17 вересня перший заступник гендиректора "Укрзалізниці" Микола СЕРГІЄНКО вручив перехідний прапор і Почесний диплом УЗ начальникові ДЗ Миколі РОГОВУ за перше місце в галузевому змаганні за підсумками першого півріччя 2010 року.

М.СЕРГІЄНКО відзначив, що в першому півріччі залізничники Донбасу досягли високих виробничих показників, забезпечили стабільне транспортне обслуговування промисловості і сільського господарства, збільшили перевезення вантажів і пасажирів.

«Донецька залізниця повністю виконала поставлені завдання і заслужено одержала звання кращої. Сьогодні вона є важливою складовою транспортного комплексу України», - відзначив М.СЕРГІЄНКО.

Начальник Донецької залізниці М.РОГОВ подякував колективу за хорошу роботу і відзначив, що попереду не менш важливі завдання, серед яких підготовка галузі до зими, збільшення обсягів вантажних перевезень, поліпшення умов обслуговування пасажирів в дальньому і приміському сполученні, а також будівництво вокзального комплексу Донецьк.

За результатами галузевих змагань в першому півріччі 2010 року кращим на залізницях України визнаний колектив будівельно-монтажного управління станції Донецьк. Другі місця одержали локомотивне депо Червоний Лиман, дистанція шляху Донецьк, дистанція сигналізації і зв`язку Червоний Лиман. Почесне третє місце – дистанція шляху Сентянівка.

Колективи-переможці нагороджені Почесними дипломами і грошовими преміями.