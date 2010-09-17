"Укрзалізниці" прислали вже 200 фотографій

Продовжується всеукраїнський фотоконкурс «Залізничні подорожі», який почався 10 вересня поточного року. Зараз на адресу фотоконкурсу вже надійшло близько 200 фотографій, повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці».

Нагадуємо, що конкурс продовжиться до 10 жовтня 2010. У ньому можуть взяти участь всі охочі. Фотографії на залізничну тематику (від однієї особи не більше 5 штук) можна відправляти в електронному вигляді на адресу fotokonkurs_UZ@mail.ru.

Для участі в конкурсі обов`язково потрібно подати заявку, в якій необхідно вказати назву роботи, прізвище, ім`я, по батькові автора, місце проживання, рік фотографування і прислати фотороботи.

Приймаються фотографії в електронному вигляді роздільною здатністю не менше 300 dpi, розміром не менше 3000 х 2406. До конкурсу допускаються роботи всіх фотографічних жанрів (портрет, репортаж, пейзаж і ін.), що розкривають залізничну тематику. Не допускаються роботи, що пропагують насильство, релігійну і етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу і ін.

Конкурс проходитиме в два етапи: у півфінал, за рішенням комісії, яку очолить генеральний директор “Укрзалізниці” Михайло КОСТЮК, потраплять двадцять учасників. Роботи цих учасників будуть представлені на офіційному сайті “Укрзалізниці”, де буде відкрито голосування. За підсумками голосування будуть відібрані переможці, які одержать почесні грамоти, цінні подарунки і призи. Роботи переможців візьмуть участь у фотовиставці, присвяченій Дню залізничника України.