Підготовчі роботи з будівництва аеропорту «Бельбек» можуть початися в 2012 році

Підготовчі роботи з будівництва міжнародного аеропорту «Бельбек» можуть початися в 2012 році, а саме будівництво середнього з потужності аеропорту, який приймав би 50-70 літаків на добу, може бути здійснене протягом 2,5-3 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ, коментуючи в ефірі ТРК «Севастополь» підсумки наради, яка відбулася у понеділок в Міністерстві транспорту і зв`язку України.

Віце-губернатор повідомив, що на нараді розглядалися два варіанти розвитку аеропорту. "В першу чергу, можливо, буде здійснено значне поліпшення якості злітно-посадочної смуги, рулінь, стоянок, і буде встановлена сучасна навігація, яка дозволить приймати пасажирські літаки будь-якого класу», - сказав він.

І.ЛОКТІОНОВ відзначив, що сьогодні аеропорт використовується для базування і прийому військових літаків, крім того, останніми роками він частково використовувався для прийому цивільних повітряних судів. "Але сьогоднішня ситуація, вірніше, ті пріоритети, які розглянуті і прийняті зокрема на сесії міськради (мається на увазі прийнята 14 вересня «Стратегія розвитку Севастополя на 2011-2015 рр.»—УНІАН) говорить про те, що Севастополю необхідно мати достатньо серйозний міжнародний аеропорт», - вважає він. Тому «друга частина питання, яке було розглянуте на нараді в Києві, це будівництво терміналу і повного комплексу всіх споруд, які дозволять мати саме аеропорт міжнародного класу». За інформацією заступника керівника міста, «якщо по першій частині наради ціна питання складає 8-9 млн дол. США, то ціна повного комплексу аеропорту, думаю, буде не менше ніж 280-300 млн. дол. США».