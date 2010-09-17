«Укрзалізниця» проводить анкетування пасажирів

В рамках планування нового графіка руху пасажирських потягів на 2011-2012 рр., маркетологи провели широке анкетування з метою встановлення доцільності зупинки на ст. Дарниця пасажирських потягів, які слідують до ст. Київ-Пассажирський. В анкетуванні взяли участь 13 655 респондентів, які здійснюють поїздки до Києва з певною періодичністю (більшість опитаних - 30% - відвідують столицю кілька разів у рік).

Пасажири висловили побажання щодо введення на ст. Дарниця зупинки потягів № 163/164 Харків - Київ формування Південної залізниці і № 122/121 Миколаїв - Київ формування Одеської залізниці. Враховуючи побажання пасажирів, питання введення зупинки розглядається. Конкретне рішення буде ухвалено пізніше.