В Астані здійснив вимушену посадку турецький літак

Пасажирський літак турецької авіакомпанії, що прямував рейсом Стамбул - Пекін, здійснив вимушену посадку в аеропорту Астани (Казахстан).

Як повідомляє Газета.ру, оперативний черговий департаменту з надзвичайних ситуацій Астани заявив, що рішення про посадку було ухвалене через виявлення у салоні невідомих електронних пристроїв.

«У суботу літак турецьких авіаліній, на борту якого перебувало 245 осіб, запитав дозвіл на вимушену посадку в нашому аеропорту, нас повідомили, що в літаку знайдено два невідомі електронні пристрої», – повідомив черговий.

Він відзначив, що посадка пройшла успішно. Співробітники спецслужб і МНС Казахстану оглянули літак і вилучили два електронні пристрої, які викликали підозру у екіпажа. «Ніхто не постраждав, літак після майже годинної стоянки в аеропорту Астани вилетів з пасажирами до Пекіна», – додав черговий.

Вилучені пристрої передано казахстанським спецслужбам.