У Харківській області за 8 місяців пасажироперевезення зменшилися на 0,2%

У Харківській області за січень-серпень цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість перевезених усіма видами транспорту пасажирів скоротилася на 0,2% - до 409,1 млн. пасажирів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА, за цей період об'єм виконаної пасажирської роботи збільшився на 3,3% - до 7722,1 млн. пас./км.

За даними облстату за 8 місяців поточного року Південна залізниця відправила 44,9 млн. пасажирів, виконано пасажирську робота в обсязі 4764,4 млн. пас. км. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року відправка пасажирів зменшилася на 0,6%, пасажирообіг збільшився на 4,4%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 99,8 млн. пасажирів, що на 6,8% менше, ніж за відповідний період минулого року; послугами перевізників-юридичних осіб скористалося 62,4 млн. пасажирів - менше на 1,6%. Суб'єкти малого бизнесу - фізичні особи за січень-серпень перевезли 37,4 млн. пасажирів - на 14,4% менше.

З аеропорту Харкова транспортною авіацією за 8 місяців відправлено 79 тис. пасажирів, у тому числі у міжнародному сполученні - 62,7 тис. пасажирів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, відправлення пасажирів у цілому збільшилися на 19,0%, у міжнародному сполученні - на 30,4%.

За даними ГУ статистики, харківським метрополітеном перевезено 158,1 млн. пасажирів, у тому числі безкоштовно - 31,4 млн. пасажирів. Порівняно з січнем-серпнем 2009 року кількість перевезених в метро пасажирів збільшилася на 3,0 млн. пасажирів (на 2,0%), а кількість пасажирів, перевезених безкоштовно, зменшилася на 6,3%.

Трамваями і тролейбусами міста в цілому перевезено 106,3 млн. пасажирів, що на 3,4% більше відповідного періоду минулого року. Частка пільгового контингенту, перевезеного трамваями і тролейбусами, складає 64,7% - 68,8 млн. пасажирів.