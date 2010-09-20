Дилери підвищили ціни на Lada Samara та "класику" АвтоВАЗу

Автомобільні дилери, котрі реалізовують продукцію ВАТ "АВТОВАЗ" у Тольятті, за тиждень з 13 по 19 вересня збільшили роздрібні ціни на моделі Волзького автозаводу Lada Samara і "класика" (Lada 2105), повідомляє k2kapital.

За даними експертів "Автодовідки", ціни у дилерів на "класику" збільшилися на 6 тис. рублів, Lada 21134 - на 13 тис. рублів.

"Раніше у тольяттинських автосалонах деяких представників Lada дилери продавали за заниженою ціною. Тепер же вартість машин підняли до рекомендованих "АвтоВАЗом" відпускних роздрібних цін. У результаті, на минулому тижні подорожчали "класика", Lada Samara і Priora -купе. Експерти пов'язують підвищення вартості на "тринадцяту" дефіцитом цієї моделі в автосалонах Тольятті - ціна Lada 21134 виросла на 13 тис. рублів. На 6 тис. рублів збільшилася вартість "п'ятірок". Priora -купе подорожчала на 15 тис. рублів", - сказано в матеріалах "Автодовідки".

Між тим сталося зниження цін на моделі Priora та Kalina. Ціни на хетчбеки та універсали Priora знизилися від 11 тис. до 19 тис. рублів, Kalina - від 1 тис. до 11 тис. рублів.