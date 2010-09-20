Держдума Росії відмовилася платити Москві за паркування

Держдума Росії оскаржить в арбітражному суді штраф за облаштування парковки в Георгіївському провулку, накладений Державною інспекцією з контролю за використанням об'єктів нерухомості в Москві, пише 20 вересня "Російська газета", повідомляє k2kapital.

За словами заступника начальника думського управління зі зв'язків з громадськістю і взаємодії зі ЗМІ Олександра Уланова, парковки на Мисливському ряді, на Великій Дмитрівці і в Георгіївському провулку облаштовані за домовленістю з урядом Москви. Зокрема, є розпорядження префекта ЦАО столиці, яке дозволяє упрасправами Держдуми "для парковки автотранспорту і забезпечення зони безпеки навколо комплексу будівель Держдуми здійснити установку шлагбаумів і переносних загороджень по Георгіївському провулку".

"Ми запропонували уряду Москви оформити усе належним чином, але відповіді доки не отримали", - сказав Уланов.