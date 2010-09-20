«НАСТА» стала членом МТСБУ

Страхова компанія "Наста" 15 вересня цього року стала членом Моторного (Транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Про це сказано у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, уже найближчим часом компанія зможе приступити до продажу полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, відоміших в народі як "автоцивілка".

"Моторні ризики продовжують займати ключове місце в нашому страховому портфелі. Завдяки вступу у МТСБУ наша компанія зможе пропонувати клієнтам дійсно повний страховий захист", - сказав генеральний директор СК "Наста" Павло ЛИТВИН.

Довідка УНІАН. СК "Наста" працює на ринку України з 2008 року.

У першому півріччі 2010 року СК "Наста" уклала 6 831 страховий договір: 4 639 з фізичними і 2 192 з юридичними особами.

За підсумками першого півріччя 2010 року об'єм надходжень компанії склав 24,3 млн. грн., страхові виплати - 14,7 млн. грн.

На кінець червня 2010 року компанія сформувала технічні резерви у розмірі 31,9 млн. грн., активи компанії склали 95,7 млн. грн., статутний капітал - 39,9 млн. грн.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) - це об'єднання страховиків, що здійснюють страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Членство в МТСБУ є обов'язковою умовою для здійснення цього виду страхування.