Підписання договору про зону вільної торгівлі СНД планується на 2011 рік

Проект Договору про зону вільної торгівлі СНД планується в цілому погоджувати до кінця поточного року з тим, щоб у першій половині 2011 року внести його на затвердження Ради голів урядів СНД.

Як повідомили УНІАН у виконавчому комітеті СНД, відповідне рішення було прийняте під час 47-го засідання Економічної ради СНД, що пройшла в Москві 17 вересня.

Наступне засідання Економічної ради СНД, повідомили у виконкомі, пройде 18 листопада цього року в Санкт-Петербурзі. Чергове засідання Ради голів урядів СНД планується провести 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв УНІАН, у кінці червня заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН висловив припущення, що остаточний варіант договору про ЗВТ з країнами СНД вдасться підготувати до кінця року. При цьому він підкреслив, що Росія в цьому договорі повинна відмовитися від усіх виключень і вилучень. Крім того, договором про вільну торгівлю повинно забезпечуватися поширення свободи транзиту на усі види транспорту, у тому числі, на трубопровідний.

"Вестимемо переговори аби доводити необхідність цього. Росія повинна відмовитися від виключень і вилучень. Ми, готуючи проект документу, виходимо з національних інтересів - це пріоритет. У процесі минулих переговорів Росія вже зняла деякі свої зауваження", - зазначив В. МУНТІЯН.