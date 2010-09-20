Adobe запускає службу технічної підтримки для України

Представництво Adobe Systems повідомляє про початок роботи служби технічної підтримки для України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі представництва.

Тепер кожен ліцензійний користувач Adobe може звернутися в службу технічної підтримки компанії, подзвонивши за певним телефонним номером (вхідні дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні) або направити своє звернення на електронну пошту. Для розгляду запиту користувачеві необхідно вказати найменування придбаного продукту (пакету), а також його серійний номер.

Служба технічної підтримки допоможе істотно прискорити і спростити процес розгортання програмного забезпечення Adobe, мінімізувати тимчасові і ресурсні витрати, зв'язати користувача з провідними технічними і ліцензійними фахівцями компанії.

Довідка УНІАН. Компанія Adobe - провідний світовий розробник продуктів для будь-якого виду даних, включаючи текстову інформацію, графічні зображення, відео і web -контент. За більш ніж 25 років існування Adobe у світі, компанія представила програмні рішення PDF, продукти для людей творчих професій, профільні рішення для безпечного документообігу та інше.