Прибутки підприємств галузі зв’язку виросли

Прибутки підприємств галузі зв'язку України від наданих послуг у січні-серпні 2010 року виросли на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року і склали 31 млрд. 329,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За вказаний період прибутки підприємств галузі зв'язку від наданих послуг населенню склали 11 млрд. 983,5 млн. грн., що на 9% більше, ніж за січень-серпень 2009 року.

Лідерами у прибутках в галузі в січні-серпні 2010 року є оператори стільникового мобільного зв'язку - прибутки операторів від цього виду зв'язку за 8 місяців 2010 року склали 19 млрд. 101,1 млн. грн. (зростання 2,9%), з них 6 млрд. 104,4 млн. грн. отримано за послуги стільникового мобільного зв'язку, надані населенню (зростання 14,4%).

На другій позиції в галузевому рейтингу в об'ємах прибутків за звітний період знаходиться міжміський і міжнародний телефонний зв'язок - у цьому виді зв'язку підприємства в січні-серпні 2010 року отримали прибутки у розмірі 2 млрд. 770 млн. грн. (з них 1 млрд. 228,6 млн. грн. - від надання послуг населенню). Об'єм прибутків у цьому виді зв'язку в січні-серпні 2010 року знизився на 6,9% (від послуг населенню - падіння на 14,3%) порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

На третьому місці в галузевому рейтингу у прибутках за підсумками січня-серпня 2010 року знаходиться місцевий телефонний зв'язок - дохід від послуг цього зв'язку склав 2 млрд. 803 млн. грн. При цьому об'єм прибутків від послуг місцевого міського телефонного зв'язку в січні-серпні 2010 року склав 2 млрд. 619,8 млн. грн. (з них населенню - 1 млрд. 685 млн. грн.), що на 6,5% менше (для населення - менше на 5,5%), ніж за аналогічний період 2009 року.

Об'єм прибутків від послуг місцевого сільського телефонного зв'язку за січень-серпень 2010 року склав 183,2 млн. грн. (з них населенню - 162 млн. грн.), що на 5,5% менше (для населення - менше на 4,6%), ніж за січень-серпень 2009 року.

Четвертий рядок у рейтингу галузевих прибутків за результатами січня-серпня 2010 року займає комп'ютерний зв'язок, у якому об'єм прибутків від послуг підприємств за вказаний період виріс на 27,7% і склав 2 млрд. 688,4 млн. грн., з них 1 млрд. 430,6 млн. грн. склали прибутки від послуг населенню (зростання на 39,4%). При цьому прибутки підприємств зв'язку, отримані в цьому виді зв'язку тільки від послуг доступу в Інтернет, склали за звітний період 2 млрд. 408,6 млн. грн. (зростання 32,1%), з них 1 млрд. 426,8 млн. грн. - населенню (зростання 42,7%).

Об'єм прибутків від послуг поштового зв'язку за січень-серпень 2010 року виріс порівняно з доходом в січні-серпні 2009 року на 3,6% і склав 1 млрд. 870,4 млн. грн., з них населенню було надано послуг на суму 355,1 млн. грн. (зростання на 5%).

Дохід підприємств галузі зв'язку від послуг передачі і прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв'язку) у січні-серпні 2010 року склав 1 млрд. 263,1 млн. грн., що на 7,5% перевищило показник за аналогічний період 2009 року, при цьому прибутки підприємств від послуг кабельного телебачення склали 897,9 млн. грн. (з них населенню - 881,8 млн. грн.), що на 7,6% більше, ніж за січень-серпень 2009 року.