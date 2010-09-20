Для подальшого поліпшення ситуації на внутрішніх водних шляхах Міністерство транспорту і зв'язку України (МТЗУ) планує збільшити кількість патрулювань на воді фахівцями галузі, удосконалити нормативно правову базу і забезпечити інспекторів сучасною швидкісною технікою. Про це УНІАН повідомили в МТЗУ.

Згідно з повідомленням, найпоширенішим порушенням є відсутність на борту судна необхідних документів. З метою дії на судновласників щодо наявності на борту легітимних реєстраційних документів і документів на право управління плавзасобами в міністерстві пропонують створення штрафних майданчиків з введенням примусової евакуації плавзасобів, затриманих без документів або з документами, термін дії яких збіг.

Як зазначають у повідомленні, також виникла необхідність участі представника податкової інспекції в перевірці пунктів прокату маломірних плавзасобів, оскільки деякі з них здійснюють господарську діяльність без відповідних дозвільних документів.

За даними МТЗУ, у серпні Державна адміністрація морського і річкового транспорту провела 13 рейдів для профілактики порушень, під час яких було перевірено понад 400 плавзасобів і 14 баз стоянок маломірного флоту. Було оформлено 52 протоколи про порушення, а також видано 9 приписів і 46 попереджень власникам маломірного флоту. Крім того, під час проведення перевірок було виявлено понад 20 одиниць незареєстрованих плавзасобів.