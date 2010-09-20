"АероСвіт" відкрив повітряне сполучення між Одесою та Міланом

Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" сьогодні відкрила маршрут Одеса-Мілан-Одеса.

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, з наступного тижня польоти виконуватимуть 4 рази на тиждень - у понеділок, середу, п'ятницю і неділю. Цього тижня польоти будуть виконані в понеділок і п'ятницю.

Завантаження першого рейсу, що доставив у понеділок, 20 вересня, вранці пасажирів з Одеси в Мілан, склала 73%. За даними компанії, в цілому згідно з результатами бронювання і продажу авіаквитків в/з Мілану, середнє завантаження рейсів в найближчий з початку польотів місяць перевищить 70%.

Передбачають, що новий повітряний маршрут обслуговуватиме двосторонні ділові і туристичні потоки (як у Мілан, так і в Одесу), українську, а також молдавську діаспору в Італії. Для пасажирів з Молдови "Аеросвіт" організував безкоштовну автобусну підвозку в Одесу до міланського рейсу.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт - Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. В період літньої навігації 2010 року "Аеросвіт" обслуговує понад 70 регулярних міжнародних повітряних ліній. Компанія також забезпечує доставку пасажирів у найбільші регіональні адміністративні центри України.

"Аеросвіт" на сьогодні має в розпорядженні парк у складі 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім того, спільно з іншими українськими перевізниками - партнерами "Аеросвіт" на ряді маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан- 148.