Уряд зареєстрував у парламенті проект Повітряного кодексу

У Верховній Раді України сьогодні зареєстровано проект Повітряного кодексу України.

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, законопроект має реєстраційний номер 7144.

Ініціатор законопроекту - Кабінет міністрів України на чолі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Кабінет міністрів України затвердив новий проект Повітряного кодексу.

За інформацією Міністерства транспорту і зв`язку, новий проект Повітряного кодексу значно покращить умови для пасажирів авіаційного транспорту.

У новому проекті чітко прописані обов`язки авіакомпанії перед пасажирами, чого немає в діючому Повітряному кодексі.

Згідно з документом, авіакомпанія несе відповідальність за втрату або шкоду, завдану при перевезенні пасажирів, багажу, вантажу і пошти. Це буде закріплене на вищому законодавчому рівні, а не тільки прописано в правилах перевезення пасажирів і багажу.

Документ надає право пасажирові на компенсацію та іншу допомогу від авіаперевізника у разі відмови взяти на борт, відміни польоту, тривалої затримки вильоту і зниження класу обслуговування.

Дотримання авіаперевізниками правил перевезень пасажирів, багажу і вантажів контролюватиме урядовий орган з питань цивільної авіації (Державіаадміністрація). З метою захисту громадян, які користуються авіаційним транспортом, від несподіваних відмін регулярних рейсів, авіаперевізники зобов`язані проінформувати авіаційне відомство про припинення регулярних повітряних перевезень за 30 днів до запланованої дати припинення із зазначенням причин.

Ще одним нововведенням є можливість організовувати суспільно важливі перевезення пасажирів, враховуючи потреби розвитку транспортної системи України. Тобто авіаційне відомство може ухвалити рішення про обслуговування певного маршруту навіть з незначним повітряним рухом, проте важливим для міста чи регіону. При цьому авіаперевізник має дотримуватися встановлених вимог, зокрема, щодо безперервності й регулярності повітряних перевезень, а також їх обсягу і тарифів на перевезення. В обмін на це урядовий орган, відповідальний за цивільну авіацію, має право обмежити доступ до повітряної лінії, яка обслуговується в рамках суспільно-важливого зобов`язання, тільки для одного авіаперевізника, забезпечивши цим його виняткове право на обслуговування цього маршруту на строк до трьох років. Як відзначають в міністерстві, це дозволить стимулювати розвиток внутрішніх маршрутів і підвищити популярність авіаційного транспорту серед населення.

Крім того, проект спрямований на покращення умов користування авіаційним транспортом для пасажирів з обмеженою рухливістю (інвалідів).

Як зазначали у міністерстві, таким чином, новий проект Повітряного кодексу України відповідає вимогам всіх європейських і міжнародних організацій, зокрема: Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Європейської конференції цивільної авіації (ЕКГА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), Федеральної авіаційної адміністрації США (ФАА).